Телезрителям рассказали о главных новостях за последний час

Власти Москвы разрабатывают новые меры поддержки для производителей лекарств. Это позволит ускорить процесс импортозамещения и обеспечить пациентов необходимыми препаратами. Столичные фармкомпании уже ищут новых парнеров и заявляют, что готовы увеличить мощности.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции на Украине. В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены семь военных объектов Украины. Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта, в том числе восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи, склад боеприпасов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2 188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 088 единиц специальной военной автомобильной техники.

Один житель села Журавлевка пострадал из-за удара со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области. Также в результате обстрела восемь человек пострадали в Брянской области. Об этом рассказали в Минздраве. Ранее кадры оттуда опубликовал Следственный комитет. По данным следователей, два украинских боевых вертолета произвели там не менее шести ударов по жилым домам. Возбуждено уголовное дело.

Сергей Собянин утвердил программу поддержки работников, которые оказались под угрозой увольнения. Она включает организацию временных рабочих мест, а также программы переобучения и дополнительного профессионального образования. Выделили под эти цели более трех миллиардов рублей, в том числе из федерального бюджета. Временные рабочие места могут открыть как в компаниях, откуда сотрудников будут увольнять, так и на других предприятиях. Общественные работы уволенные смогут получить на время поиска нового места. Предполагается, что их организуют в МФЦ, павильонах "Здоровая Москва", парках и других городских организациях. Меры поддержки сотрудников – это часть программы по стабилизации экономики Москвы в условиях санкций.

Подмосковье тонет. Там продолжаются масштабные паводки, при этом уровни рек стремительно растут. Так, например, в Звенигороде Москва-река достигла своего максимального значения за последние 19 лет – 274 сантиметров. В Серпухове накануне также поднялась Ока, и теперь ее уровень составляет 465 сантиметров. А в городском округе Озеры из-за этого закрыли понтонный мост. Для связи между берегами и перевозки местных жителей там организовали регулярные рейсы теплохода.

Доллар на Мосбирже завершил день повышением до 80,88 рубля, евро – до 87 рублей.

Правительство поддержит авиакомпании, которые столкнулись с последствиями санкций. Пассажирам отмененных рейсов перевозчики должны вернуть деньги, такое поручение дал Владимир Путин. О дополнительных мерах поддержки отрасли объявил и Михаил Мишустин. Так, кабмин РФ выделит перевозчикам более 19 миллиардов рублей для того, чтобы они могли перечислить пассажирам эти деньги.

Цены на бытовую технику снизились на 20–30%. Продавцы говорят, ажиотажный спрос прошел. Кроме того, на рынке появились новые марки, в том числе отечественные. Так, например, сразу несколько компаний запустили свои линейки телевизоров.

Столичные власти помогают предприятиям с логистикой и поиском новых партнеров. Об этом рассказал Сергей Собянин. Мэр отметил, что это особенно востребовано в условиях санкционного давления. Кроме финансовых мер поддержки, таких как льготные кредиты, отсрочки по платежам и субсидии, предприятия могут обратиться в правительство Москвы за помощью в поиске альтернативных поставщиков. Уже помогают 49 компаниям.

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