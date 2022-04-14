В России цены на бытовую технику снизились на 20–30%. Продавцы говорят, что ажиотажный спрос прошел.

Кроме того, на рынке появились новые марки, в том числе отечественные. Так, например, сразу несколько компаний запустили свои линейки телевизоров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.