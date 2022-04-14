Эксперт рассказал, может ли Европа отказаться от российских энергоресурсов

Владимир Путин провел совещание по вопросам энергоресурсов. Говоря об отказе от российского газа, европейские страны дестабилизируют рынок и сами взвинчивают цены, заявил президент.

О том, может ли Европа оказаться от российских энергоресурсов, рассказал политолог Армен Гаспарян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.