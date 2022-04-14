Владимир Ефимов: объем выпущенной в Москве текстильной продукции вырос более чем на треть

За первые два месяца 2022 года объем выпущенного текстиля в Москве вырос на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве постоянно растет производство практически во всех категориях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.