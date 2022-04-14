В России может подорожать керамическая плитка и сантехника

Керамическая плитка и сантехника может подорожать, если не наладятся поставки европейского сырья. Из-за сбоев в логистике уже пострадал один из самых известных производителей кафеля в России – Kerama Marazzi. Предприятие также использует импортное сырье и итальянское оборудование.

Что делать производителям в условиях санкций? Можно ли переориентироваться на российское и китайское сырье? Снизится ли качество качеств плитки в этом случае?

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

