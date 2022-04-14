Минпромторг отметил снижение цен в российском ретейле

В Минпромторге заявили о снижении цен в продуктовом и непродуктовом ретейле.

Кабмин выделит авиакомпаниям 19,5 миллиарда рублей, чтобы вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Фильм режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля, рассказали организаторы.