Российские производители полностью обеспечивают столичное метро рельсами – Дептранс

Отечественные производители полностью обеспечивают столичную подземку рельсами и стрелочными переводами. Об этом сообщил Дептранс.

По словам заммэра Максима Ликсутова, продукцию производят на Челябинском и Нижнетагильском металлургических комбинатах, а также на заводах в Керчи, Новосибирске и Муроме.

Как отметил Ликсутов, Мосметро является одним из крупнейших заказчиков. В 2022 году планируют закупить суммарно 30 тысяч тонн ходового рельса, 300 тонн контактного рельса, а также 30 стрелочных переводов.

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