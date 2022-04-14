Эксперт прокомментировал потери Германии в случае отказа от российского газа

Bloomberg сообщает, что экономика Германии потеряет 220 миллиардов евро при отказе от газа из России.

О том, насколько это серьезные потери для Германии и готова ли страна пойти на это, рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.