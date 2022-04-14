Ефимов: в Москве в январе – феврале объемы текстильной продукции выросли на 34,8%

Производство одежды в Москве выросло более чем на треть за два месяца по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщили в мэрии. С начала года московскими предприятиями было выпущено более 120 тысяч пар обуви, 14 тысяч единиц спецодежды и более 110 тысяч нетканных материалов.

Столичные производители заявили, что готовы занять места ушедших брендов. Конкуренцию москвичам хотят составить иранские, индийские и турецкие марки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

