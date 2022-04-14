Ефимов: в Москве в январе – феврале объемы текстильной продукции выросли на 34,8%

За первые два месяца 2022 года объем выпущенного текстиля в Москве вырос на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве постоянно растет производство практически во всех категориях.

О том, что шьют в столичных цехах и с кем придется конкурировать за места в торговых центрах, – в эфире телеканала Москва 24.

