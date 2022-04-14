Владимир Ефимов: объем выпущенной в Москве текстильной продукции вырос более чем на треть

Производство одежды в Москве выросло более чем на треть за два месяца. Об этом сообщили в мэрии.

Столичные производители заявили, что готовы занять места ушедших брендов. Конкуренцию москвичам хотят составить иранские, индийские и турецкие марки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

