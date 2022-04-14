Полностью импортозамещенная версия самолета SSJ-100 появится в конце 2023 года – Мантуров

Полностью импортозамещенная версия самолета SSJ-100 с российским двигателем появится в конце 2023 года. Об этом заявил Денис Мантуров.

"Газпром" подает газ для транзита через Украину штатно. В соответствии с заявками европейских потребителей – 81,1 миллиона кубов на 14 апреля.