Российский госдолг снизился на 26,5 млрд долларов

Госдолг России с начала 2022 года снизился на 26,5 миллиарда долларов. Об этом рассказали в Центробанке.

Теперь Москва должна разным странам 453,5 миллиарда американской валюты. При этом финансовые аналитики считают, что внешний долг России будет сокращаться и дальше.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

