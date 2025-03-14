Аналитики сообщили, что аренда жилья в столице снизилась на 3% в феврале

Аренда жилья в столице в феврале снизилась на 3%, сообщили аналитики. Снять квартиру в Москве в среднем обойдется в 95 тысяч рублей. В 2024 году средняя ставка аренды составила 101 тысячу.

Также эксперты отметили, что стало гораздо больше желающих сдать квартиру. Число таких предложений в столице с начала года увеличилось больше чем в два раза. Такой рост объясняется тем, что некоторым москвичам стало выгоднее сдавать жилье, чем продавать.

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