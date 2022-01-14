Цифра дня – 1,43 рубля. Почти на полтора рубля вырос официальный курс евро на выходные и понедельник – до 86,89.

Доллар тоже прибавил. Теперь он стоит 75,77 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.