Москвичам рассказали, как изменились цены на макароны

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на макароны "Макфа", 450 граммов.

В "Пятерочке" все стабильно – 62,99 рубля. В "Перекрестке" они заметно подорожали: было 49,90 рубля еще в прошлый понедельник, сейчас – 73,90. В Метро Cash&Carry цену тоже подняли на 13 рублей. Сегодня упаковка обойдется в 67,99 рубля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.