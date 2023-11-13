Инвестиции в столичную промышленность составили 400 млрд рублей в 2022 году

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление на РФ, инвестиции в столичную промышленность продолжают расти. По итогам 2022 года, их объем составил 400 миллиардов рублей.

В столице в 2023 году реализуют 80 масштабных инвестиционных проектов. Это технопарки, различные комбинаты и фабрики.

Какие товары уже производят в столице? И что позволяет так быстро развиваться московской промышленности? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.