13 ноября, 07:30Экономика
Инвестиции в столичную промышленность составили 400 млрд рублей в 2022 году
Несмотря на беспрецедентное санкционное давление на РФ, инвестиции в столичную промышленность продолжают расти. По итогам 2022 года, их объем составил 400 миллиардов рублей.
В столице в 2023 году реализуют 80 масштабных инвестиционных проектов. Это технопарки, различные комбинаты и фабрики.
Какие товары уже производят в столице? И что позволяет так быстро развиваться московской промышленности? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.