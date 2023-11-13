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13 ноября, 07:30

Экономика

Инвестиции в столичную промышленность составили 400 млрд рублей в 2022 году

Инвестиции в столичную промышленность составили 400 млрд рублей в 2022 году

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Несмотря на беспрецедентное санкционное давление на РФ, инвестиции в столичную промышленность продолжают расти. По итогам 2022 года, их объем составил 400 миллиардов рублей.

В столице в 2023 году реализуют 80 масштабных инвестиционных проектов. Это технопарки, различные комбинаты и фабрики.

Какие товары уже производят в столице? И что позволяет так быстро развиваться московской промышленности? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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