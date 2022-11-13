ЕС одобрил военную помощь Украине в обмен на реформы

Военная помощь в обмен на реформы – такую схему предложил ЕС, одобрив новый кредит для Украины на 18 миллиардов долларов. Еврочиновники посулили льготные условия, но тем не менее деньги придется возвращать – в течение 35 лет.

Какие собственные проблемы решает Европа, загоняя Украину в долги? Что за реформы ждут украинцев? И почему некоторые страны НАТО все чаще отказываются от помощи своему союзнику? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.