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Экономика

ЕС одобрил военную помощь Украине в обмен на реформы

ЕС одобрил военную помощь Украине в обмен на реформы

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Военная помощь в обмен на реформы – такую схему предложил ЕС, одобрив новый кредит для Украины на 18 миллиардов долларов. Еврочиновники посулили льготные условия, но тем не менее деньги придется возвращать – в течение 35 лет.

Какие собственные проблемы решает Европа, загоняя Украину в долги? Что за реформы ждут украинцев? И почему некоторые страны НАТО все чаще отказываются от помощи своему союзнику? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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