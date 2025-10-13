Форма поиска по сайту

13 октября, 14:30

Экономика

Банк России отменил голосование за дизайн для новой банкноты в 500 рублей

Банк России отменил голосование за дизайн для новой банкноты в 500 рублей

Центробанк России отменил голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей. Как указал регулятор, причина состоит в попытках технически накрутить голоса за некоторые предложенные объекты.

Новые даты голосования объявят дополнительно, а перечень символов сохранят. Из претендентов на оборотную сторону купюры основное противостояние развернулось между Эльбрусом и следовавшим за ним комплексом "Грозный-Сити". Они с большим отрывом опережали находившуюся на третьем месте Дербентскую крепость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

