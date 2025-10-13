Форма поиска по сайту

13 октября, 07:30

Ограничение на число банковских карт введут в России в декабре

Ограничение числа банковских карт на человека введут в России в декабре. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, инициатива предлагает два лимита: не более 5 карт на одного клиента в одном банке и не более 20 во всех кредитных организациях. Ранее предполагалось ограничение в 10 карт, однако от этой идеи отказались.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

