Ограничение на число банковских карт введут в России в декабре

Ограничение числа банковских карт на человека введут в России в декабре. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, инициатива предлагает два лимита: не более 5 карт на одного клиента в одном банке и не более 20 во всех кредитных организациях. Ранее предполагалось ограничение в 10 карт, однако от этой идеи отказались.

