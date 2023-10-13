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13 октября, 16:30

Экономика

Более 60 стран решили принять участие в "Российской энергетической неделе-2023"

Более 60 стран решили принять участие в "Российской энергетической неделе-2023"

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Более 60 стран мира решили принять участие в "Российской энергетической неделе-2023", которая проходит в ЦВЗ "Манеж". Там собрались более четырех тысяч гостей – это представители государств Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, Африки, Европы и стран СНГ.

Для высокопоставленных гостей и профессионалов в сфере энергетики в рамках деловой программы подготовили десятки мероприятий. Подробнее о том, чем уникальна эта площадка, – в эфире телеканала Москва 24.

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