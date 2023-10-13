В РФ запретят рекламировать апартаменты под видом жилых помещений

Российским застройщикам могут запретить рекламировать апартаменты под видом жилых помещений. Как выяснили "Известия", такой законопроект подготовили в Госдуме РФ.

Если документ примут, то апартаменты нельзя будет называть жильем. Продавцы больше не смогут утаивать недостатки таких помещений: невозможность прописаться, более высокие налоги и тарифы. Нарушителей предлагается штрафовать на полмиллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.