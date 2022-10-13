Россиянам рассказали о стоимости пшеницы

В мире стала дорожать пшеница – ее цена выросла на 20% за год. В России происходит ситуация наоборот – на фоне рекордного урожая стоимость падает. Эксперты считают, что внутреннее снижение биржевых цен на пшеницу не изменит стоимость продуктов в магазинах.

Как все эти экономические тонкости и взаимосвязи повлияют на стоимость хлеба на полках? Подорожают или подешевеют, например, макароны? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.