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Новости

13 октября, 06:45

Экономика

Россиянам рассказали о стоимости пшеницы

Россиянам рассказали о стоимости пшеницы

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В мире стала дорожать пшеница – ее цена выросла на 20% за год. В России происходит ситуация наоборот – на фоне рекордного урожая стоимость падает. Эксперты считают, что внутреннее снижение биржевых цен на пшеницу не изменит стоимость продуктов в магазинах.

Как все эти экономические тонкости и взаимосвязи повлияют на стоимость хлеба на полках? Подорожают или подешевеют, например, макароны? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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