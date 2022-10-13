Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13 октября, 22:30

Экономика

Глава "Газпрома" оценил возможности ремонта "Северных потоков"

Глава "Газпрома" оценил возможности ремонта "Северных потоков"

Миллер рассказал о возможных новых нитках "Турецкого потока"

Новости часа: власти Крыма анонсировали запуск седьмого парома на Керченской переправе

"Деньги 24": глобальная рецессия

Новости часа: замгубернатора региона рассказал о ситуации с поврежденным домом в Белгороде

Новости часа: заммэра столицы рассказала о соцпомощи для семей мобилизованных москвичей

Путин заявил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу

IKEA уволила десять тысяч сотрудников в России – СМИ

Новости часа: Путин рассказал о работе "Турецкого потока"

Правительство РФ выделит еще 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Поврежденные нитки газопроводов системы "Северный поток" сейчас заполнены морской водой на сотни километров, для их ремонта потребуется отрезать и заменить значительную часть трубы. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Он подчеркнул, что российских экспертов по-прежнему не пускают к месту аварии, но по открытым данным – информации о том, как быстро газопроводы теряли давление – можно делать предварительные выводы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика