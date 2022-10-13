Глава "Газпрома" оценил возможности ремонта "Северных потоков"

Поврежденные нитки газопроводов системы "Северный поток" сейчас заполнены морской водой на сотни километров, для их ремонта потребуется отрезать и заменить значительную часть трубы. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Он подчеркнул, что российских экспертов по-прежнему не пускают к месту аварии, но по открытым данным – информации о том, как быстро газопроводы теряли давление – можно делать предварительные выводы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.