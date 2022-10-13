Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13 октября, 13:45

Экономика

Эксперт прокомментировал, грозит ли Европе дефицит топлива

Эксперт прокомментировал, грозит ли Европе дефицит топлива

Путин заявил, что поставки газа в Турцию идут в полном объеме

Новак заявил, что РФ намерена продолжать развивать водородные технологии

Путин призвал к ликвидации искусственных барьеров для цепочек поставок продовольствия

Эксперты рассказали, почему в РФ есть разница в курсе доллара и евро

Эксперт рассказал, к чему приведет установление потолка цен на российские энергоносители

Европейцам только предстоит осознать ущерб от повреждения "Северных потоков" – Песков

Макрон заявил, что поставки топлива на АЗС восстановят на следующей неделе

ФАС выявила случаи завышения стоимости армейской экипировки

Производители продуктов в РФ призвали ослабить требования к сроку годности товаров

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Чирков рассказал, будет ли энергетический кризис развиваться, учитывая, что Запад готовится установить предельные цены на российскую нефть.

Эксперт прокомментировал, грозит ли Европе дефицит топлива. Также он ответил на вопрос, как на экономику европейских стран повлиял массированный удар РФ по объектам украинской инфраструктуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика