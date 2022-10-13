Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Чирков рассказал, будет ли энергетический кризис развиваться, учитывая, что Запад готовится установить предельные цены на российскую нефть.

Эксперт прокомментировал, грозит ли Европе дефицит топлива. Также он ответил на вопрос, как на экономику европейских стран повлиял массированный удар РФ по объектам украинской инфраструктуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.