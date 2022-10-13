Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Экономика

ФАС выявила случаи завышения стоимости армейской экипировки

ФАС выявила случаи завышения стоимости армейской экипировки

Производители продуктов в РФ призвали ослабить требования к сроку годности товаров

Путин заявил, что Европа может получить газ РФ по уцелевшей нитке "Северного потока – 2"

Специалист рассказал, как Европа переживает энергетический кризис

Аналитик оценил последние события на нефтяном и газовом рынках

ФАС выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки

Эксперт оценил ситуацию с мировыми ценами на нефть

Эксперт прокомментировал введение эмбарго РФ на свои энергоресурсы со стороны ЕС

Новости часа: российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС

"Деньги 24": ввоз наличной валюты в РФ

Федеральная антимонопольная служба сообщила о выявленных случаях завышения стоимости армейской экипировки. После совместного с Федеральной службой анализа данных, прокуратура выдала недобросовестным продавцам предупреждения. Ранее "Военторг" рекомендовал дочерним предприятиям реализовывать товары с наценкой не более 15%.

Как уже сообщали СМИ, после начала частичной мобилизации, цены в специализированных магазинах резко повысились. После этого ФАС пообещала изучить обоснованность роста стоимости спецодежды и снаряжения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика