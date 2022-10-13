ФАС выявила случаи завышения стоимости армейской экипировки

Федеральная антимонопольная служба сообщила о выявленных случаях завышения стоимости армейской экипировки. После совместного с Федеральной службой анализа данных, прокуратура выдала недобросовестным продавцам предупреждения. Ранее "Военторг" рекомендовал дочерним предприятиям реализовывать товары с наценкой не более 15%.

Как уже сообщали СМИ, после начала частичной мобилизации, цены в специализированных магазинах резко повысились. После этого ФАС пообещала изучить обоснованность роста стоимости спецодежды и снаряжения.

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