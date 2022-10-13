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Экономика

Производители продуктов в РФ призвали ослабить требования к сроку годности товаров

Производители продуктов в РФ призвали ослабить требования к сроку годности товаров

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Производители продуктов попросили Минпромторг РФ смягчить требования к сроку годности. На данный момент товары с длительным периодом хранения магазины принимают на продажу только в случае, если до конца этого срока осталось больше его половины.

Из-за таких предосторожностей ни предприятия, ни поставщики не могут сформировать складские запасы, необходимые для бесперебойного снабжения. Из-за этого большой объем продовольствия приходится в итоге утилизировать.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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