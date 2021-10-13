Москвичам рассказали, как изменились цены на сосиски

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на сосиски "Молочные" Клинского комбината.

В "Пятерочке" они по 339,99 рубля. Стоимость за последние 7 дней не менялась. Дороже, но тоже без изменений, получается в "Перекрестке" – 349 рублей на ценнике за полкило.

Самое выгодное предложение в "Азбуке Вкуса", но и там подорожание. На прошлой неделе сосиски стоили 332 рубля, а на этой – 338 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.