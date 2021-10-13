США увеличили максимальный размер госдолга

Члены конгресса приняли решение об увеличении потолка госдолга. Теперь США официально могут занять еще 480 миллиардов долларов.

Всего Вашингтон должен уже почти 30 триллионов. Если бы конгрессмены не пришли к согласию, штаты ждал бы дефолт. А это, по мнению экспертов, привело бы к глобальной экономической катастрофе.

Несмотря на это, споры между демократами и республиканцами были очень горячими, в итоге за увеличение максимального размера госдолга проголосовали 219 человек, а против – 206. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.