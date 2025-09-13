Форма поиска по сайту

Новости

Новости

13 сентября, 09:30

Экономика

Центральный банк в третий раз подряд уменьшил ставку

Центральный банк в третий раз подряд уменьшил ставку

Центробанк России снизил ключевую ставку до 17% годовых

Банк России в третий раз подряд снизил ключевую ставку. Она уменьшилась на один процентный пункт и теперь составляет 17% годовых. Эксперты ожидали более существенного снижения, однако регулятор объяснил решение высоким уровнем инфляционных ожиданий у населения.

ЦБ отметил, что инфляция с начала года значительно снизилась, но двузначные ставки по рублевым депозитам постепенно уходят в прошлое. При этом регулятор не прогнозирует нового витка роста цен на жилье из-за снижения ставки.

