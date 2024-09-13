Цифровые рубли запустят в оборот с 1 июля 2025 года

Цифровые рубли, которые будут равноценны привычным эквивалентам, запустят в оборот с 1 июля 2025 года. Предложения по изменению законодательства Банк России направил в Минфин.

Крупнейшие банки обяжут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. Также планируется, что с этого момента принимать оплату в цифровой валюте начнут крупные торговые компании и предприятия, чья годовая выручка составляет более 30 миллионов рублей.

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