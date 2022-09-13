Новости последнего часа: производители грузовик MAN и Scania планируют продать активы РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производители грузовиков MAN и Scania намерены продать российские активы.

Британское ведомство не дает компаниям РФ заплатить по облигациям на 28,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

США призывают РФ сыграть роль в урегулировании ситуации между Ереваном и Баку, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

