Новости часа: курс евро на Мосбирже опустился ниже 60 рублей впервые с 5 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Курс евро на Мосбирже опустился ниже 60 рублей впервые с 5 сентября, по данным торгов.

Чаще всего россияне бронировали на осень отели с кешбэком в Петербурге и на Кубани. Это сведения с онлайн-сервисов.

Биологи обнаружили признаки пребывания бурого медведя в заказнике в городском округе Клин. Об этом сообщили Минэкологии и природопользования региона.

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