Новости часа: во "Вкусно – и точка" начнут снова продавать Coca Cola на разлив

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рестораны "Вкусно – и точка" с 15 сентября будут предлагать клиентам купить "Добрый cola". Об этом сообщила компания.

Движение на улице Лобачевского восстановили после того, как там опрокинулся грузовик. Об этом рассказал Дептранс.

14 сентября – последний день работы павильонов "Здоровая Москва". За диспансеризацией теперь нужно обращаться в поликлиники, заявил Депздрав.