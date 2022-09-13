Компания – владелец Zara и Bershka может закрыть несколько своих брендов в России. Об этом написали СМИ со ссылкой на источники в холдинге и Союзе Торговых Центров.

По их данным, под угрозой исчезновения Massimo Dutti, Zara Home и Oysho. При этом официальных уведомлений собственники площадей, где компания арендует пространства, пока не получали.

Остальные магазины Inditex, а именно Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, откроются в некоторых торговых центрах под новой вывеской. Возможно, в марте 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.