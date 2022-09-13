Торговые центры потребовали от Uniqlo, Adidas и Victoria's Secret крупные суммы. ТЦ массово подали иски к зарубежным ретейлерам, которые покинули российский рынок и не освободили при этом торговые площади.

Суды завели уже 14 дел. Основная претензия – задолженность по арендной плате. Вопросы есть и к H&M, несмотря на то, что магазины бренда возобновили работу в августе. Так, торгово-развлекательный центр в Реутове потребовал от шведской компании почти 12 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.