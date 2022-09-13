Турция установила рекорд по экспорту в РФ. Решили привозить все: от одежды до автозапчастей.

В условиях санкций всего за один месяц стоимость товаров достигла почти 800 миллионов долларов США. Кто еще наполняет российский рынок и какие перспективы по импорту на ближайшее время? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.