Поставки французского шампанского в Россию возобновятся 15 сентября

Поставки французского шампанского в Россию возобновятся в среду, 15 сентября. Соответствующее решение принял Межпрофессиональный комитет вин Шампани. Он посчитал, что привлек достаточно внимания к защите названия своих напитков.

Продажа этого алкоголя РФ была приостановлена на два месяца. Французские виноделы прекратили торговлю после того, как Москва потребовала от них маркировать напиток не как шампанское, а как игристое вино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.