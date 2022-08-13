Новости последнего часа: РФ собрала 78 миллиона тонн зерна

В Минсельхозе сообщили, что Россия к 12 августа собрала 78 миллиона тонн зерна.

Более 150 тысяч пассажиров с начала года перевезли теплоходы от Северного речного вокзала до "Химок" и "Захарково", рассказали в Дептрансе.

Около 400 площадок для воркаута создано в Москве за пять лет, сообщил Сергей Собянин.

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