"Деньги 24": рост безработицы в РФ

В правительстве прогнозируют рост безработицы в России осенью. Насколько драматичные изменения ожидают рынок труда? Почему, вопреки исходу иностранных компаний, в России и в Москве фиксируется рекордно низкая безработица? Насколько сложнее стало найти работу, есть ли смысл ен менять и можно ли рассчитывать на рост зарплат?

Об этом – в программе "Деньги 24".