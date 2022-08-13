Purina заявила об остановке производства серии кормов для животных в РФ

Компания Purina остановила производство и продажу кормов Friskies для кошек и собак, а также питания для животных других марок из-за трудностей с логистикой.

Чем кормить домашних животных? И насколько вырастет бюджет на маленьких питомцев? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.