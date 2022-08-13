Некоторые ушедшие из РФ бренды реализуют свою продукцию на маркетплейсах

Некоторые бренды, которые официально закрыли свои магазины в России из-за санкций, начали продавать свою продукцию на маркетплейсах

Однако вырос риск приобрести подделку. Как на онлайн площадках борются с контрафактом и что делать, если вы столкнулись с мошенниками? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.