Россияне пожаловались на высокие цены в сетевых магазинах

Покупатели пожаловались на слишком высокие цены в сетевых магазинах. Федеральная Антимонопольная служба начала проверку нескольких крупных ритейлеров.

Если выяснится, что продавцы вступили в антиконкурентный сговор, им может грозить штраф –15% от годовой выручки. А если учесть, что оборот этих организаций за прошлый год составляет более 4 триллионов, то штраф может составить свыше 600 миллиардов рублей.

Ранее проследить за тем, как формируются цены антимонопольной службе поручил Владимир Путин.

Эту тему обсудили с финансовым аналитиком Владимиром Левченко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.