13 июля, 09:45Экономика
Физическим лицам напомнили об уплате налога по декларации 3-НДФЛ
Гражданам, самостоятельно подающим декларацию 3-НДФЛ, напоминают о необходимости оплатить налог до ближайшего вторника. Это касается тех, кто получал доходы от продажи или аренды недвижимости, а также от крупных подарков, не связанных с родственниками.
Если же доходы были по зарплате, налог обычно удерживает и перечисляет работодатель. Ставка налога составляет 13%, но если суммарный годовой доход превысил пять миллионов рублей, ставка возрастает до 15%.
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