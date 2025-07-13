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13 июля, 09:45

Экономика

Физическим лицам напомнили об уплате налога по декларации 3-НДФЛ

Физическим лицам напомнили об уплате налога по декларации 3-НДФЛ

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Гражданам, самостоятельно подающим декларацию 3-НДФЛ, напоминают о необходимости оплатить налог до ближайшего вторника. Это касается тех, кто получал доходы от продажи или аренды недвижимости, а также от крупных подарков, не связанных с родственниками.

Если же доходы были по зарплате, налог обычно удерживает и перечисляет работодатель. Ставка налога составляет 13%, но если суммарный годовой доход превысил пять миллионов рублей, ставка возрастает до 15%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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