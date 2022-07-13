Новости последнего часа: Франция может столкнуться с отключением электроэнергии – СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, крупные города во Франции могут столкнутся с отключением электроэнергии в 2022 и 2023 годах, сообщает портал Euractiv.

Ограничения на поставки газа из РФ не попадут в новый пакет санкций ЕС, отметил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Запад твердит о целостности Украины, нарушив территориальную целостность Сербии, заявил президент Александр Вучич.

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