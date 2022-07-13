На распродаже в IKEA запустили онлайн-очередь

Распродажу в IKEA переносили, затем несколько раз приостанавливали из-за технических проблем, а теперь запустили онлайн-очередь. Сколько придется сидеть на сайте, прежде чем удастся попасть в магазин, предсказать невозможно.

Очевидцы рассказали, что люди готовы ждать по несколько часов. Реально ли купить мебель на онлайн-распродаже в IKEA? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.