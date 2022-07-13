Онлайн-очередь запустили в IKEA

Распродажу в IKEA переносили, затем несколько раз приостанавливали из-за технических проблем, а теперь запустили онлайн-очередь. Сколько придется сидеть на сайте, прежде чем удастся попасть в магазин, предсказать невозможно.

Ажиотажем уже воспользовались мошенники. Они предлагают помочь с оформлением заказа, а затем пропадают с деньгами. Реально ли купить икеевскую мебель? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.