Российское отделение Mercedes-Benz могут продать локальному бизнесу – СМИ

Российское отделение Mercedes-Benz могут продать локальному бизнесу. Об этом написали в СМИ.

Работу завода в Подмосковье остановили еще весной. Какие возможности остались для закупки машин на отечественный рынок и что с поставками других брендов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.