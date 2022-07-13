Покупателям рассказали, можно ли еще купить товары из IKEA

Распродажа в IKEA превращается в какой-то невыполнимую череду заданий. Сначала ее переносили, затем несколько раз приостанавливали из-за технических проблем, теперь запустили онлайн-очередь.

Невозможно предсказать, сколько придется ждать на сайте, прежде чем удастся попасть в магазин. Бывает так, что люди ждут по несколько часов.

Ажиотажем уже воспользовались мошенники – они предлагают помочь с оформлением заказа, а затем пропадают с деньгами. Насколько реально купить мебель компании?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.