Новости мира: МВФ ухудшил прогноз роста экономики США на 2022 и 2023 годы

07:15
Международный валютный фонд ухудшил прогнозы для экономики США. В этом году рост ВВП понижен до 2,3%, и до 1% – на следующий год. Угроза рецессии для Штатов становится все более реальной. По мнению экспертов МВФ, избежать экономического спада в США все сложнее по ряду причин. Среди них аналитики называют неверные политические решения, ситуацию вокруг Украины, пандемию и трудности с поставками. Специалисты рекомендовали американским властям отменить торговые ограничения и повышение пошлин, реализуемые в последние пяти лет.
"Тур де Франс" пришлось прервать из-за экоактивистов. На 10-м этапе самой престижной велогонки мира на пути у участников встали протестующие с дымовыми шашками в руках. Таким способом они решили потребовать более решительных мер в борьбе с изменением климата. Активисты перемазали руки клеем и буквально приклеили себя к асфальту. Поэтому полицейским было сложно освободить трассу.
Трейсеры во Франции решили внести свой вклад в борьбу с энергетическим кризисом в Европе. С наступлением темноты спортсмены устраивают забеги по улицам, попутно отключая вывески и прочую подсветку кафе, магазинов и ресторанов. Рядовые французы поддержали идею и призывают бизнесменов самостоятельно перейти на режим экономии электроэнергии.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: