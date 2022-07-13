Новости мира: МВФ ухудшил прогноз роста экономики США на 2022 и 2023 годы

Международный валютный фонд ухудшил прогнозы для экономики США. В этом году рост ВВП понижен до 2,3%, и до 1% – на следующий год. Угроза рецессии для Штатов становится все более реальной. По мнению экспертов МВФ, избежать экономического спада в США все сложнее по ряду причин. Среди них аналитики называют неверные политические решения, ситуацию вокруг Украины, пандемию и трудности с поставками. Специалисты рекомендовали американским властям отменить торговые ограничения и повышение пошлин, реализуемые в последние пяти лет.

"Тур де Франс" пришлось прервать из-за экоактивистов. На 10-м этапе самой престижной велогонки мира на пути у участников встали протестующие с дымовыми шашками в руках. Таким способом они решили потребовать более решительных мер в борьбе с изменением климата. Активисты перемазали руки клеем и буквально приклеили себя к асфальту. Поэтому полицейским было сложно освободить трассу.

Трейсеры во Франции решили внести свой вклад в борьбу с энергетическим кризисом в Европе. С наступлением темноты спортсмены устраивают забеги по улицам, попутно отключая вывески и прочую подсветку кафе, магазинов и ресторанов. Рядовые французы поддержали идею и призывают бизнесменов самостоятельно перейти на режим экономии электроэнергии.

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